В России грядет глобальная проверка интернета

Алексей Комиссаров отреагировал на послание президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Движение «Общероссийский народный фронт» намерено провести масштабный мониторинг качества интернета в региональных школах, ФАПах и других учреждениях. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он отметил важность полноценного доступа в интернет.

«В этом году ОНФ проведет масштабное исследование фактического положения дел в вопросах подключения школ, ссузов, сельских ФАПов и малочисленных населенных пунктов к интернету», — подчеркнул Комиссаров. Он добавил, что по результатам исследования будет выработан комплекс мер по устранению проблем.

Также Комиссаров отреагировал на высказывание президента о том, что 3,5 миллиона человек приняли участие в конкурсах проекта «Россия — страна возможностей». «В основе конкурсной системы, которую развивает „Россия — страна возможностей“, лежит принцип равной конкуренции и равноправия всех участников. Ежегодно возможности проектов расширяются, а сами они — развиваются и масштабируются на всю страну. Большинство из них охватывает уже все регионы России, где проводятся образовательные мероприятия и очные этапы соревнований», — подчеркнул Комиссаров. Он добавил, что число новых направлений проекта будет расти.

В настоящий момент есть 23 конкурсных проекта, направленных на разные целевые аудитории — от программистов и инженеров до работников туристической сферы и любителей истории. Наибольшую известность получил конкурс «Лидеры России».