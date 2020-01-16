Православный активист потребовал лишить Урганта гражданства

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Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им.Чехова. Москва, ургант иван, кикнадзе наталья
Ивана Урганта хотят лишить российского гражданстваФото: Антон Белицкий © URA.RU

Накануне православного Рождества телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу «Вечерний Ургант» поглумился над чувствами верующих, поэтому его нужно лишить российского гражданства. Такое заявление в петиции сделал лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Ранее Ургант в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье показал картинку, пародирующую икону с изображением Иисуса Христа. Депардье в свою очередь сравнил Христа с поросенком. В конце программы ведущий анонсировал выступление молодого музыканта Джизуса, у которого на груди татуировка с надписью «Я — сын бога», поясняет «Царьград».

«Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких, как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации», — сказано в тексте петиции.

Получить комментарий Ивана Урганта не удалось — телеведущий не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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