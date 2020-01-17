Россияне все чаще стали жаловаться на состояние жилых домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний стали волновать россиян больше, чем стоимость коммунальных услуг и ошибки в квитанциях. Такой вывод по итогам прошлого года сделали специалисты компании «ЖКХ Контроль», собирающие жалобы россиян онлайн и в приемных по всей России.

На протяжении последних нескольких лет больше всего россияне жаловались на повышение тарифов на коммунальные услуги и ошибки при выставлении счетов, однако в 2019 году ситуация изменилась. Если в первых двух кварталах такие жалобы сохраняли лидерство, то с III квартала россиян стало больше волновать плохое качество содержания жилья и ремонта домов. По итогам года доля таких жалоб составила порядка 19%, заняв первую строчку.

«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — пояснила газете «Известия» исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По ее словам, все дело в том, что сейчас законодательство в сфере ЖКХ имеет много противоречий, нормы и правила сильно расходятся с практикой. В качестве примера собеседница издания напомнила, что по Жилищному кодексу владельцы квартир несут ответственность за содержание общедомового имущества, но фактически это не так. Собственники, по словам Разворотневой, не имеют эффективных инструментов для контроля работы управляющих компаний.