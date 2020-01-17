Власти хотят остановить отток молодежи в развитые города образовательной реформой

Реформа среднего профессионального образования может остановить отток молодежи в крупные города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году власти могут изменить систему обучения в российских колледжах. Министерство просвещения хочет разработать концепцию создания на их основе многофункциональных учреждений среднего профессионального образования. Они, как предполагается, будут разделены на несколько видом в зависимости от нужд каждого региона, что позволит замедлить отток населения в более развитые города.

«Минпросвещения определило три модели таких колледжей — комплексную, распределенную и ресурсно-отраслевую», — сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства. Комплексная модель, как отмечается, предполагает широкий спектр профилей, которые охватят большинство востребованных в регионе профессий. Распределительная модель призвана привлекать сторонние организации и компании по нужному направлению и выстраивать с ними партнерские отношения. Ресурсно-отраслевая, в свою очередь, должна обеспечить подготовку кадров для крупных работодателей и предприятий с гарантией предоставления выпускнику рабочее место.

Концепция будет подготовлена уже этим летом, после чего ее обсудят с экспертным сообществом и направят в органы исполнительной власти, которые отвечают за развитие среднего профессионального образования.