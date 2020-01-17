Уральский город оказался в зоне падения ракеты

Ракета может упасть рядом с Тобольском
Тобольск и Тобольский район оказался в зоне падения ракеты. Информация об этом появилась на официальном сайте местной администрации. Над регионом она пролетит 24 января.
Запуск ракеты запланирован на 24 января с 15:00 до 17:30 по местному времени. «Пуск РКН „Союз-2“ с КА в интересах обороноспособности страны», — указано на официальном сайте администрации Тобольска.
Ракета может упасть в Тобольском или Уватском районе. Местных жителей просят быть максимально осторожными. Территория падения объявлена временно опасной.