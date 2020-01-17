16 января 2020
15 января 2020

Уральский город оказался в зоне падения ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракета может упасть рядом с ТобольскомФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Тобольск и Тобольский район оказался в зоне падения ракеты. Информация об этом появилась на официальном сайте местной администрации. Над регионом она пролетит 24 января.

Запуск ракеты запланирован на 24 января с 15:00 до 17:30 по местному времени. «Пуск РКН „Союз-2“ с КА в интересах обороноспособности страны», — указано на официальном сайте администрации Тобольска.

Ракета может упасть в Тобольском или Уватском районе. Местных жителей просят быть максимально осторожными. Территория падения объявлена временно опасной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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