В обустройство территории успели вложить солидные средства (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Принятые депутатами Миасса изменения в генплан города, благодаря чему возле поселка Верхний Атлян появился коттеджный VIP-городок, признали незаконными. Об этом сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Ранее получение одного из участков привело к отставке первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева.

Генплан был скорректирован решением депутатов от 26 июня 2018 года применительно к территории поселка Верхний Атлян, при этом в границы поселка были включены земли сельскохозяйственного назначения.

Речь идет примерно о 40 гектарах земли, на которых появились коттеджи бизнесменов и политиков Челябинской области. Среди них — бизнесмен Олег Сиротин, экс-прокурор Копейска Дмитрий Пиккельный, вице-спикер Заксобрания Семен Мительман и еще несколько человек. Бывший первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев, не указавший в декларации полученный под Атляном участок, со скандалом был отправлен в отставку. Позднее ФСБ задержала его по обвинению в хищениях на международном экономическом форуме в Челябинске.

«В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ генплан не был согласован с правительством региона. В ноябре 2019 года зампрокурора области обратился в Челябинский облсуд с иском о признании генплана Миасского городского округа применительно к территории Верхний Атлян недействующим со дня принятия», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решением суда 16.01.2020 требования прокурора удовлетворены», — сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона. Мэр Миасса Григорий Тонких не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».