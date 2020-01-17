Поклонская заступилась за Урганта, которого хотят лишить российского гражданства

Наталья Поклонская поддержала телеведущего Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за телеведущего Ивана Урганта, которого ранее предложили лишить российского гражданства. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Что касается угроз о лишении российского гражданства, то хотелось бы сказать следующее: подобные высказывания недопустимы и наносят существенный вред российской государственности», — считает Поклонская. По мнению депутата, человек, предложивший лишить Урганта российского паспорта, проявил нетерпимость и не может решать, может ли телеведущий быть русским или нет.

Она также отметила, что уверена в профессионализме ведущего «Вечернего Урганта», однако призналась, что скандальный выпуск программы не смотрела. «Не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны», — подчеркнула Поклонская. Помимо этого, думский депутат затронула тему запретов. По ее словам, в любом вопросе критиковать недостаточно — нужно действовать.

Ранее лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин создал петицию, в которой выдвинул требование лишить Урганта российского гражданства. Во время выпуска «Вечернего Урганта» с французским актером Жераром Депардье он показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. В конце программы выступил музыкант Джизуса с татуировкой «Я — сын бога». Как считает общественник, данная передача «оскорбляет чувства верующих», напоминает телеканал 360. При этом друг Урганта, телеведущий Владимир Познер в разговоре с «URA.RU» выразил уверенность, что его не лишат гражданства России.