В ХМАО суд встал на сторону коммунальщика, который оставил целый город без чистой воды

Экс-директор МУП «УГХ» Пыть-Яха Александр Рабинович выпущен под подписку о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд ХМАО отменил обвинительный приговор в отношении экс-директора МУП «Управление городского хозяйства» из Пыть-Яха Александра Рабиновича. Коммунальщику было инкриминировано сразу несколько статей уголовного кодекса — «злоупотребление должностными полномочиями и растрата» при строительстве городских водоочистных сооружений. Информация об этом содержится на сайте окружного суда.

«Обвинительный приговор отменен», — значится информация в картотеке дел на сайте суда ХМАО. Апелляция была подана прокуратурой, которая посчитала ранее вынесенный приговор пыть-яхского суда в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы слишком мягким для подсудимого. «Почему во второй инстанции было принято такое решение неизвестно, но сейчас дело снова предстоит рассматривать в городском суде Пыть-Яха», — заявил корреспонденту «URA.RU» инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий журналисту агентства.

Ранее «URA.RU» уже освещало расследование этого уголовного дела. По версии следствия, в декабре 2016 года Рабинович подписал акты выполненных работ предоставленные ему компанией «Инновационные технологии». На основании них, предприятие получило из бюджетов ХМАО и Пыть-Яха 89 млн рублей. По документам, подрядчик провел капитальный ремонт водоочистных сооружений (ВОСов), а на деле работы произведены не были. Затем, чтобы не вызывать подозрений, за счет возглавляемого им предприятия Рабинович провел частичный ремонт ВОСов, чем, по мнению обвинения, существенно нарушил права предприятия. Также из-за того, что ремонт водоочистных сооружений так и не был произведен в срок, город остался без чистой воды. До настоящего времени объект так и не запущен в эксплуатацию.