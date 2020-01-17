Экс-сослуживец задержанного за взятку министра МВД Коми из Кургана считает, что его могли подставить

Задержанного по подозрению в получении взятки главы МВД Коми Виктора Половникова, ранее возглавлявшего полицию города Кургана, могли подставить. Такой версией случившегося с «URA.RU» поделился экс-сослуживец министра.
Инсайдер рассказал, что давление на генерала началось летом 2019 года. Местный криминал хотел избавиться от несговорчивого министра. «Когда в 2015 году назначали Половникова, задача была навести порядок в республике. А как, если местный криминал крышуют москвичи? Работал на свой страх и риск, кому-то не понравилось», — считает бывший сослуживец.
Он вспоминает, что с приходом Половникова в Коми началось громкое дело главы республики Вячеслава Гайзера и его 13 подчиненных. В числе которых — зампредседателя правительства, председатель Госсовета, экс-сенатор, мэр и т. д. Полгода назад суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств. Гайзеру было назначено 11 лет колонии строгого режима, остальные осужденные также получили сроки реальные и условные.
«Может быть ему мстят таким образом, потому и подставили. Задержание было не с поличным, а по показаниям человека, который подозревается в другом преступлении. Я уверен, что Половников не мог брать взятку», — поделился инсайдер.
Накануне стало известно, что министра внутренних дел Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Половников — уроженец Курганской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. С 2001 года и на протяжении семи лет силовик возглавлял Управление внутренних дел по Кургану, после был замначальника УВД Курганской области по экономической безопасности.