Задержан глава МВД Коми, работавший ранее в Кургане

Министра внутренних дел Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказано в сообщении. Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупным размере», передает деловое издание «ВЗГЛЯД».
«Он был руководителем управления внутренних дел в городе Кургане. Это порядочный человек, я не верю, что он мог взять. Он прямолинейный, не боится ничего, шел грубо напролом. Возможно, он кому-то „насолил“, и его подставили», — рассказал «URA.RU» бывший курганский силовик, знакомый с Половниковым.
Половников — уроженец Курганской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. С 2001 года и на протяжении семи лет силовик возглавлял Управление внутренних дел по Кургану. После этого был назначен заместителем начальника Управления внутренних дел Курганской области по экономической безопасности. Указом президента России Владимира Путина Половникова назначили министром внутренних дел по Республике Коми.