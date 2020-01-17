В «Единой России» высказали претензии к работе четырех министерств

Неверова не устроила работа Минздрава, Минкульта, Минпросвещения и Минтруда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Руководитель фракции «Единой России» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов высказал претензии к работе четырех министерств. Свои замечание он озвучил на встрече с Михаилом Мишустиным, когда тот был еще кандидатом на пост председателя правительства РФ.

Неверов считает, что из-за оптимизации здравоохранения медицинская помощь стала менее доступна. «Особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов, есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля», — цитирует вице-спикера Госдумы РИА «Новости». По его словам, имеются трудности в работе по лекарственному обеспечению, уточнив, что из-за некоторых решений Минздрава было невозможно приобрести необходимые препараты.

Также Неверов озвучил претензии к работе Минкульта. «Решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», — сказал Неверов. Он добавил, что в ведомстве уделяют недостаточно внимания развитию домов культуры в малых городах и сельской местности. Трудно признать удовлетворительной и деятельность Министерства труда и социальной защиты РФ по реализации указов президента. Вице-спикер уверен, что работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне.

Также есть претензии к Минпросвещению. «Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей», — заявил Неверов. Есть много вопросов к программам обучения и принципам дошкольного и школьного образования. Неверов подчеркнул, что некоторые проблемы не решаются годами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны, напоминает телеканал 360. Депутаты Госдумы утвердили в должности премьер-министра Михаила Мишустина, пишет «Царьград».