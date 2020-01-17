Медведев пожелал удачи Мишустину

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XVII съезд партии
Медведев заявил, что работа в правительстве требует максимальной отдачиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев пожелал удачи новому кабмину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он это сделал во время встречи в Доме правительства.

«Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми», — цитирует Медведева РИА «Новости». Бывший премьер-министр также поблагодарил всех за работу. По его мнению, смена кабинета министров — естественная ситуация в период перемен. Он добавил, что отправленное в отставку правительство должно «спокойно работать до формирования нового кабинета».

Новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал провести встречу после всех консультаций и объявления состава кабинета министров. Он также отметил важность исполнения послания президента. «Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны, напоминает агентство Nation News. Новым премьер-министром страны стал бывший глава ФНС России Михаил Мишустин, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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