Медведев пожелал удачи Мишустину

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев пожелал удачи новому кабмину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он это сделал во время встречи в Доме правительства.
«Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми», — цитирует Медведева РИА «Новости». Бывший премьер-министр также поблагодарил всех за работу. По его мнению, смена кабинета министров — естественная ситуация в период перемен. Он добавил, что отправленное в отставку правительство должно «спокойно работать до формирования нового кабинета».
Новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал провести встречу после всех консультаций и объявления состава кабинета министров. Он также отметил важность исполнения послания президента. «Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны, напоминает агентство Nation News. Новым премьер-министром страны стал бывший глава ФНС России Михаил Мишустин, пишет RT.