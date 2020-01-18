Мальчик повис на уровне второго этажа жилого дома (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) мужчина спас ребенка, повисшего на водосточной трубе жилого дома. Спаситель смог поймать подростка, который висел на уровне второго этажа здания.

«Как рассказали очевидцы, сегодня днем они заметили двоих мальчиков, спускавшихся по водосточной трубе с четвертого этажа», — сообщает ГТРК «Южный Урал». Один из мальчиков смог слезть и убежал. Второй остался висеть, пока на помощь ему не пришел случайный прохожий. На кадрах видно, что мужчине удалось смягчить приземление.

Ранее в Ставрополе ученица первого класса, которая в момент инцидента была одна дома, повисла на балконе. Спасать ее пришлось сотрудникам МЧС, сообщает агентство Nation News.