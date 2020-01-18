Депутат Госдумы предложил создать пророссийское движение на Украине

Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко предложил россиянам, проживающим на Украине, объединиться и создать пророссийское движение. Такое заявление он сделал на митинге, посвященном 366-й годовщине Переяславской рады.
По его словам, на Украине живут миллионы русских, которых необходимо поддерживать. «Мы поддержим тех людей, которые сегодня живут на Украине и готовых объединиться в пророссийское движение, чтобы повторить события Переяславской рады», — приводит слова Козенко РИА «Новости».
Депутат добавил, что, по его мнению, народы России и Украины рано или поздно будут существовать совместно в рамках единого государства.
Переяславская рада — собрание запорожского казачества под предводительством гетмана Богдана Хмельницого в январе 1654 года, когда было принято решение о вхождении территории Запорожского войска, то есть части территории современной Украины, в состав России.
Осенью 2018 года Козенко и другие депутаты от Крыма и Севастополя, в том числе и Наталья Поклонская, внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает День полного освобождения Севастополя и Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков, напоминает телеканал 360.