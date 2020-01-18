В «Сколково» подсчитали затраты здравоохранения России на курильщиков

Курящие россияне обходятся системе здравоохранения более чем в 1,3 триллиона рублей ежегодно. К такому выводу пришли ученые Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».
«Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год», — цитирует ТАСС директора центра Натальи Комаровой.
Исследователи отмечают, что около 15,1% смертей в России связаны с курением. Среди мужчин от курения умирают более 24%, среди женщин — 5,1% летальных исходов. При этом отмечается, что 2,7% смертей происходят из-за пассивного курения, а отказ от пагубной привычки всех зависимых позволил бы системе здравоохранения сократить расходы на 7,9% ежегодно. Сейчас же на курящих людей расходуется на 28,8% больше средств, чем на некурящих.
При этом государство не прекращает бороться с табакозависимостью населения — 22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепция Минздрава до 2035 года. Ожидается, что благодаря ей количество курильщиков к 2035 году сократится на 21%. Однако недавно Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты, при этом Минздрав выступал против такого решения, напоминает «Пятый канал».