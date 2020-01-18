Тюменский лыжник Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на этапе Кубка мира по лыжном спорту. Чемпионат проходит в Чехии.

«Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем», — пишет ТАСС. Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 45 секунд. Сейчас Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира 2019/2020.

На втором месте оказался спортсмен из Финдляндии Ииво Нисканен. Он финишировал на 24,3 секунды позднее Большунова. Третьим к финишу, с отставанием в 40 секунд, пришел норвежский лыжник Шур Рете. Финал этапа Кубка мира пройдет в воскресенье.

В начале января Большунов стал победителем этапа гонки «Тур Де Ски», напоминает деловая газета «Взгляд». Лыжник, долгое время тренировавшийся в Тюмени, также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года и серебряным призером чемпионата мира прошлого года.