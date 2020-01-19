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В Перми мужчина выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Самоубийство. Нижневартовск, многоэтажка, этажи
Пермяк выпал из окна и упал на козырек многоэтажкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми мужчина выпал из окна многоэтажного дома, но остался жив. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Вчера (18 января — прим. ред.) в 21:40 в отдел полиции поступило сообщение о том, что на козырьке дома по шоссе Космонавтов обнаружен молодой человек 1994 года. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину», — рассказали в пресс-службе. Представители полиции отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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