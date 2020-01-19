Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве началось с провокации

В Москве перед началом шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых 11 лет назад. был задержан участник акции с плакатом «Путин, уходи». Правоохранители пытались вежливо убедить задержанного убрать плакат, однако активист продолжал провокацию, передает издание «Подъем».
«Это не тематика сегодняшнего мероприятия. Вы, пожалуйста, убирайте этот плакат», — объяснил задержанному сотрудник полиции, отметив, что с этим уместнее приходить на митинг против изменения Конституции РФ, который состоится в Москве 1 февраля. Полицейский напомнил, что акция посвящена памяти убитых людей. «Это организаторы решили. Они вам это скажут. А если не скажут, мы вас задержим», — заключил полицейский.
В Новопушкинском сквере проходит ежегодное шествие памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, которые были убиты неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции памяти выступают против преследования политических активистов, пыток и репрессий. На мероприятии собрались около 1,3 тысячи человек.