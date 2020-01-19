Минкульт оштрафовал на семь миллионов рублей режиссера, фильм которого включили в шорт-лист «Оскара»

Причиной для штрафа стала задержка выхода фильма на экраны Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский режиссер Сергей Дворцевой рассказал, что получил штраф от Минкульта за то, что съемки его фильма «Айка» затянулись на шесть лет. Хотя летом 2019 года картина вошла в шорт-лист премии «Оскар», ведомство требует, чтобы режиссер выплатил 7,5 миллиона рублей в бюджет.

«Окончательную сумму долга я узнал уже после Канн (Каннского фестиваля). Мне говорят: „У тебя штраф 7,5 [миллиона рублей]“. Как я буду его платить?» — поделился Дворцевой в интервью для Meduza. Он объяснил, что по срокам Минкульта он должен был закончить картину за два года. Сделать этого режиссер не смог, так как съемочная группа долго дожидалась, когда в Москве зимой пойдет снег. Эта деталь, по словам Дворцевого, была важна для сохранения логики фильма — по сюжету главная героиня, девушка из Средней Азии, скрывает свою беременность, что возможно только зимой. Снег был также необходим, чтобы создать фон для ее переживаний после родов.

Дворцевой добавил, что во время съемок умер немецкий продюсер фильма, который привлекал деньги из Европы. Режиссер отметил, что не скрывал свои проблемы от Минкульта, однако там к этому относились формально и предупреждали о штрафах.

Сам режиссер признается, что у него нет денег, чтобы заплатить штраф. По его мнению, в современном российском кино не так важен творческий успех картины, поскольку для Минкульта гораздо важнее, чтобы она была сдана в срок.

Ранее сообщалось, что в 2019 году кассовые сборы российского кино снизились на 1,5 млрд рублей.