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В ледовом городке Екатеринбурга распилили фигуры после ЧП. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото: несмотря на ЧП, парк будет работать до 26 январяФото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В ледовом городке Екатеринбурга спилили части ледяных фигур после обрушения одной из конструкций. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили «URA.RU», что этого потребовала специальная комиссия, побывавшая в развлекательной зоне 18 января. При этом сносить городок раньше назначенного срока администрация не планирует.

«В субботу в городке работала комиссия с участием МЧС и специалистов из строительной сферы. По результатам обхода было решено спилить высокие и тонкие части конструкций. Это сделано, и в воскресенье городок возобновил работу, — сказала «URA.RU» глава пресс-службы мэрии Виктория Мкртчян. — Городок будет работать по графику по 26 января включительно.

В зеленом круге — остатки рухнувшей фигуры, в красном — надпиленные конструкции
Фото: скриншот записи с онлайн-камеры

Судя по снимкам с онлайн-камеры, установленной над Площадью 1905 года, рабочие, к примеру, демонтировали верхушки выстроенных в один ряд фигур, символизирующих айсберги. Они перестали быть остроконечными и уменьшились примерно на метр.

Городок в Екатеринбурге — самый дорогой в УрФО: на него потратили 24,4 млн рублей. Искусственная ель-конус высотой 50 метров вторая по высоте в стране. Тема ледового городка — «Открытие Антарктиды». 17 января из-за резкого потепления в новогоднем городке произошло обрушение части ледяной стены, осколки льда чудом не задели гуляющих детей и взрослых. После происшествия прокуратура Екатеринбурга организовала проверку.

Ледовый городок. Екатеринбург
Посетителей городка предупреждают о возможности нового обрушения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Ледовый городок. Екатеринбург
С фигур, символизирующих айсберги, срезали верхушки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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