В Кургане на улице Гоголя произошло ДТП на пешеходном переходе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На пешеходном переходе напротив здания правительства Курганской области на улице Гоголя была сбита женщина. ДТП случилось утром, когда освещение уже было выключено, светофор на этом участке отсутствует. Видео инцидента размещено в соцсетях.

«Сегодня утром сбили девушку на площади», — подписал автор видео. На нем видно, что автомобиль, где велась запись на регистратор, в 8:16 остановился перед пешеходным переходом. Другие водители также притормозили. Однако машина, которая ехала со стороны улицы Ленина по второй полосе, продолжала движение. Пешеход в момент ДТП переходила дорогу от памятника Ленину к зданию правительства.

В комментариях в паблике курганцы раскритиковали как пешехода, так и водителя. «Куда пешеходы смотрят, когда дорогу переходят?», — написал Стас Шершнов. «Даже не тормозил. Ведь не просто машина в первом ряду остановилась, значит пропускает», — возмутилась Людмила Спирина. «Наглядное пособие глупого водителя», — считает Леонид Корнильцев.

В пресс-службе областного УМВД прокомментировали, что после аварии водитель остановилась, посадила пострадавшую в машину и увезла в травмпункт. Женщине назначили амбулаторное лечение. По какой причине в Кургане еще при утренних сумерках выключается уличное освещение, в пресс-службе городской администрации оперативно выяснить не удалось. Направлен письменный запрос.