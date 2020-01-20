Историк уточнил, когда Россия впервые признала, что не смогла спасти Польшу от сталинского режима

Заявления Польши о том, что советские войска не принесли полякам свободы после того, как сняли фашистскую оккупацию в 1945 году, являются справедливыми и созвучны с позицией России. Впервые российский президент признал ошибки СССР больше десяти лет назад. Таким мнением с «URA.RU» поделился историк и журналист Николай Сванидзе.
Ранее польское посольство опубликовало в Twitter пост о том, что Красная Армия освободила Польшу от нацизма, но вместо них принесла сталинский режим вместе с террором и преступлениями против свободы, передает
Сванидзе рассказал, что в 2009 году президент Владимир Путин посетил церемонию памяти на Вестерплатте (полуостров под Гданьском, где польские солдаты удерживали оборону против немецких войск в 1939 году — прим. ред.). На событии выступал тогдашний польский президент.
«В своей речи президент Лех Качиньский заявил, что советские войска в 1945 году не смогли принести Польше свободу, так как сами были несвободны, но освободили Польшу от нацизма. Путин в целом согласился с такой позицией», — напомнил Сванидзе в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Историк отметил, что поляки говорят в первую очередь о сталинском режиме, который был в том числе репрессивным. «Советский союз не был свободным, поэтому не мог дать свободы другим странам. Но от нацистов освободили, это правда», — подытожил Сванидзе.