19 января 2020

Историк уточнил, когда Россия впервые признала, что не смогла спасти Польшу от сталинского режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущие Николай Сванидзе и Александр Любимов в Ельцин Центре. Екатеринбург, сванидзе николай
Николай Сванидзе считает, что заявления Польши о сталинском режиме не противоречат позиции РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявления Польши о том, что советские войска не принесли полякам свободы после того, как сняли фашистскую оккупацию в 1945 году, являются справедливыми и созвучны с позицией России. Впервые российский президент признал ошибки СССР больше десяти лет назад. Таким мнением с «URA.RU» поделился историк и журналист Николай Сванидзе.

Ранее польское посольство опубликовало в Twitter пост о том, что Красная Армия освободила Польшу от нацизма, но вместо них принесла сталинский режим вместе с террором и преступлениями против свободы, передает Радио Sputnik.

Сванидзе рассказал, что в 2009 году президент Владимир Путин посетил церемонию памяти на Вестерплатте (полуостров под Гданьском, где польские солдаты удерживали оборону против немецких войск в 1939 году — прим. ред.). На событии выступал тогдашний польский президент.

«В своей речи президент Лех Качиньский заявил, что советские войска в 1945 году не смогли принести Польше свободу, так как сами были несвободны, но освободили Польшу от нацизма. Путин в целом согласился с такой позицией», — напомнил Сванидзе в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Историк отметил, что поляки говорят в первую очередь о сталинском режиме, который был в том числе репрессивным. «Советский союз не был свободным, поэтому не мог дать свободы другим странам. Но от нацистов освободили, это правда», — подытожил Сванидзе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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