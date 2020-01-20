Губернатор Комарова проведет неделю в разъездах по Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова за неделю объедет два муниципалитета Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова 21 и 22 января проведет в Белоярском районе, а 24 января отправится в рабочую поездку в Сургут. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Глава региона запланировала в Белоярском районе посещение ряда объектов, в том числе строящейся школы и детской поликлиники. «Ключевым событием этого рабочего визита в Белоярский район станет встреча с жителями муниципалитета, посвященная ходу реализации нацпроектов и участию района в достижении целевых показателей», — сообщили в депсвязей.

В Сургуте программа пребывания Комаровой также будет весьма насыщенной. Она обсудит ход строительства окружного центра охраны материнства и детства, затем вместе со студентами поговорит про молодежную политику региона. Завершится все также встречей с жителями. «В числе тем — уборка снега в городе, исполнение полномочий МО в сфере обращения с ТКО, вопросы, связанные с городским общественным транспортом», — раскрыли содержание программы в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что губернатор Югры с 2019 года взяла за практику объезжать муниципалитеты ХМАО и проводить встречи с населением, где обсуждает реализацию нацпроектов. Ее последний визит был в Лангепас и Покачи, куда она отправилась, не дожидаясь окончания новогодних каникул.