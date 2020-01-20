Свердловских чиновников отправили домой к ветерану после его жалобы полпреду Цуканову

Ветеран Сергей Терехов пожаловался полпреду на состояние своей квартиры во время торжественного приема Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеран Великой отечественной войны, 98-летний Сергей Терехов пожаловался уральскому полпреду Николаю Цуканову на состояние своей квартиры — ему мешали жить протекающий кран и шкаф, который упал в центре квартиры. Заявление было сделано на церемонии вручения ветеранам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«После капремонта я не могу помыться в душе, в ванной [протекает] вода. На кухне вода только горячая. Упал сервант, много побилось [посуды]», — заявил Терехов.

Николай Цуканов направил в квартиру к ветерану своего заместителя Виктора Дубенецкого, вскоре на место прибыли областной министр ЖКХ Николай Смирнов и замгендиректора регионального Фонда капремонтов Александр Мокроусов.

Осмотр квартиры показал, что в ней сломаны все три смесителя, поврежден душевой шланг, установлен очень старый унитаз. У серванта отломилась одна из ножек, в итоге он упал. В комнатах — пыль и паутина по углам. Известно, что ветеран живет один: его жена скончалась, детей у пары не было. Областной министр ЖКХ Николай Смирнов пообещал решить проблемы с сантехникой в течение недели.

«Надо навести порядок. Министр слово сказал, его слово крепкое. Привлечем „Волонтеров Победы“, чтобы они помогли [с уборкой квартиры]. Через неделю приедем и проверим», — заявил «URA.RU» заместитель полпреда Виктор Дубенецкий.

Виктор Дубенецкий намерен вернуться с инспекцией в квартиру через неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

У серванта надломилась ножка — ветеран признается, что мог бы сам поднять его, но не отремонтирует один. В ближайшее время ему пришлют на помощь представителей движения «Волонтеры Победы» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Терехов похоронил жену и живет один — детей у пары не было Фото: Анна Майорова © URA.RU