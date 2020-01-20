Ямальские силовики назвали причину смерти ребенка на картодроме

Ямальские следователи установили, что причиной смерти школьника на картодроме в ноябре 2019 года стало удушение шарфом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
«Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что под руководством директора салехардского Центра внешкольной работы педагог допобразования составил дополнительную общеразвивающую платную программу «Картинг для продвинутых».
По словам силовиков, для реализации этой программы необходимо было специальное снаряжение: защитный мотошлем, костюм и перчатки. Однако обвиняемые пускали детей на площадку в их повседневной одежде. В день инцидента педагог посадил ребенка с находящимся поверх одежды шарфом в карт. Концы шарфа были завязаны узлом на шее и висели на спине. «В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув таким образом петлю на шее ребенка», — отметили в ведомстве.
Директора и педагога обвинили по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее «URA.RU» рассказывало о смерти юного картингиста во время тренировки. После инцидента директор центра уволился по собственному желанию и сдал депутатский мандат.