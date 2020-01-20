Новое правительство РФ примет решение о главном событии Челябинска

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский (слева) уже не имеет отношения к саммитам, но и. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко (справа) остается их куратором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Заседание комитета по подготовке проведения летних саммитов стран ШОС и БРИКС в Челябинске пройдет в Москве 29 января, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. При этом неизвестно, кто из федеральных чиновников будет руководить совещанием.

«Подготовка к заседанию комитета идет по плану. Если действующие кураторы не войдут в состав нового правительства РФ, в области назначат новых», — пояснили в пресс-службе правительства Южного Урала.

На данный момент куратором проведения саммитов в столице Челябинской области является вице-премьер Виталий Мутко, по версии журнала Forbes входящий в число самых непопулярных федеральных чиновников. Сейчас он остается в статусе исполняющего обязанности.

Первые назначения в новый состав правительства РФ ожидаются 21 января. Об отставке кабинета объявил 15 января премьер Дмитрий Медведев, которого на посту председателя правительства сменил глава ФНС Михаил Мишустин. 16 января Госдума поддержала его кандидатуру, а президент Владимир Путин утвердил назначение.