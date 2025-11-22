«На ровном месте теряет шайбу»: тренер магнитогорского «Металлурга» объяснил, почему не берет Кузнецова в игру

Кузнецов вновь не попал в заявку на игру «Металлурга» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин заявил, что нападающий Евгений Кузнецов в настоящий момент не может стабильно выступать на высоком уровне, поэтому не включен в основной состав. Заявление было сделано на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов, — прим. URA.RU) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их», — заявил Разин.

Тренер уточнил, что если удачные игровые моменты Кузнецова будут перевешивать ошибки, то он сможет выйти на поле. В настоящее время игрок, по мнению Разина, не способен демонстрировать стабильно высокий уровень игры более чем в двух матчах подряд.

Евгений Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября 2025 года, подписав контракт до конца сезона 2025/2026. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард принял участие в 12 матчах и набрал 7 очков (0 шайб и 7 передач). Его пас, например, помог «Металлургу» одолеть нижегородский «Торпедо».

До перехода в «Металлург» Кузнецов выступал за СКА, а еще ранее — за челябинский «Трактор». В НХЛ он играл за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и дважды завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России.