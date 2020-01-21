В Сбербанке объяснили, как мошенники крадут данные о картах россиян

Номер карты мошенники могут узнать из мессенджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров, а не только через теневой интернет. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что в интернете сложно найти пин-код и CVC-коды, пишет РИА «Новости». Однако гораздо проще узнать номер карты, поскольку, по мнению Кузнецова, люди беспечно относятся к персональным данным. «Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка», — добавил он.

Современные мошенники легко могут получить доступ к персональной информации, пояснил Кузнецов. Преступнику достаточно имени, отчества, фамилии жертвы и номера ее телефона, чтобы начать разговор.

Ранее в Роскачестве рассказали о том, как мошенники получают доступ к картам клиентов с помощью банкоматов, сообщает телеканал 360. Так, считыватели карт, которые можно незаметно установить в банкомат, помогают мошенникам сделать дубликат карты, пишет «Национальная служба новостей».