Названа возможная причина пожара в Томской области, где погибли 11 человек

К пожару могла привести слишком сильная нагрузка на электросеть
Причиной пожара в поселке Причулымском Томской области могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, жители домов пользовались электрическими обогревателями.
«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», — передает источник агентства.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в поселке Причулымском в Томской области в результате пожара погибли 11 человек. По предварительным данным, погибшие были иностранными рабочими. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета продолжают проверку на месте трагедии.