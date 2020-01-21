Названа возможная причина пожара в Томской области, где погибли 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар
К пожару могла привести слишком сильная нагрузка на электросетьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Причиной пожара в поселке Причулымском Томской области могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, жители домов пользовались электрическими обогревателями.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», — передает источник агентства.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в поселке Причулымском в Томской области в результате пожара погибли 11 человек. По предварительным данным, погибшие были иностранными рабочими. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета продолжают проверку на месте трагедии.

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