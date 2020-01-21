Поклонская назвала бредом высказывание Водонаевой о материнском капитале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская резко раскритиковала заявления телеведущей Алены Водонаевой о материнском капитале. В сообщении в своем telegram-канале она призвала не обращать внимание на такие высказывания и не пиарить их авторов.
«Есть специальные телешоу для дам с большими губами. Самое популярное из них — „Дом-2“. Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности. Всё, что они умеют — устраивать склоки и оскорблять других», — написала Поклонская, напомнив, что в России есть множество более насущных проблем.
Помимо этого, Поклонская назвала большой ошибкой передачи на центральных каналах, посвященные таким заявлениям и их авторам. Также депутат напомнила, что материнский капитал создан для помощи семьям, а обналичить его нельзя.
Ранее телеведущая Алена Водонаева раскритиковала предложенную президентом России Владимиром Путиным идею увеличивать материнский капитал и выдавать его за рождение первого ребенка. Водонаева посчитала, что такие меры спровоцируют рост рождаемости в низших слоях населения. Позднее телеведущая попыталась объясниться, сказав, что ее слова переиначили, пишет «Национальная служба новостей».