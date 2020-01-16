Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу

Алена Водонаева недовольна идеей президента России Фото: личная страница Алены Водонаевой в Instagram

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева раскритиковала идею российских властей увеличить материнский капитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей. По мнению Водонаевой, массовая финансовая поддержка семей приведет к катастрофическим последствиям.

В своем instagram-аккаунте Водонаева сообщила, что увеличение материнского капитала до миллиона рублей, а также надбавки для семей с доходом ниже прожиточного минимума являются необдуманным шагом властей. «Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — уверена телезвезда. По мнению Водонаевой, проблемным семьям не помогут ни пособия, ни бесплатное питание для детей в школах.

Нелогичной Водонаевой кажется и система распределения пособий. «Если семья из двух родителей и двух маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч [рублей], то о бонусе можно забыть», — резюмировала она. Тюменская звезда и ранее выступала с критикой малоимущих семей, призывая их не рожать «рабов государства». В полемику с Водонаевой вступал актер Иван Охлобыстин, напоминает Life .

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка, выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, а также распорядился решить вопрос с бесплатным питанием в школах. По оценкам Счетной палаты, на реализацию инициатив придется ежегодно тратить порядка 500 миллиардов рублей.