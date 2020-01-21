Представитель Путина пояснил, как трактовать отставку правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что глава государства Владимир Путин отправил правительство страны в отставку из-за недовольства некоторых министров новыми социальными задачами. Отвечая на вопрос «URA.RU» во время общения с прессой, Песков заявил, что сообщения о роспуске кабмина стоит оценивать с той точки зрения, что бывший премьер Дмитрий Медведев сам объявил об отставке.
«О решении правительства на фоне озвученных инициатив объявил именно Медведев — предыдущий глава правительства. Он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. С этого угла и оценивайте сообщения», — сказал «URA.RU» Песков.
15 января президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал большую конституционную реформу и поставил задачи по социальному развитию страны. Сразу после мероприятия экс-премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. На место Медведева был назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
После изменений появились слухи, что президент Путин решил распустить правительство из-за того, что ряд министров критично отнеслись к посланию, когда оно готовилось. Якобы на предложенные задачи министры отвечали, что их невозможно выполнить из-за нехватки средств и времени.