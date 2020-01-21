Разработчик поправок в Конституцию объяснил, стоит ли ждать обнуления президентских сроков Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
После поправки в Конституцию РФ отчет срока правления Владимира Путина не начнется зановоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Внесение в Конституцию РФ поправки, исключающей слово «подряд» в отношении двух президентских сроков, не приведет к «обнулению» прошлого срока правления президента России Владимира Путина. Об этом заявил сопредседатель группы по работе над изменениями в Конституцию РФ, руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«[Принятие данной поправки] не повлечет обнуления предыдущих сроков», — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

В действующей редакции статьи 81 Основного закона РФ одно и то же лицо не может занимать больше двух президентских сроков подряд. Именно это позволило Путину вновь избираться на должность главы государства после того, как Дмитрий Медведев руководил страной с 2008 по 2012 год.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин впервые допустил возможность убрать слово «подряд» из статьи Конституции РФ об ограничении президентских сроков. В ходе послания Федеральному собранию 15 января российский лидер уже внес данную поправку в Госдуму наряду с другими поправками в Основной закон, напоминает RT.

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Размер текста
-
17
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