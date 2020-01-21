Звездный адвокат заявил, что Водонаевой может грозить уголовное дело за слова о быдле

Алена Водонаева может столкнуться с реальным наказанием Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Телеведущую и экс-участницу проекта «Дом-2» Алену Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Это может произойти после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на сто миллионов рублей за оскорбление россиян. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Сергей Жорин, защищавший права Евгения Петросяна, Бари Алибасова, Иосифа Пригожина, других звезд и семьи убитой жены Дмитрия Лошагина.

«Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в ее высказываниях оскорбления в адрес кого-то, которые могут попадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное», — заявил Жорин в беседе с корреспондентом «URA.RU».

По словам звездного адвоката, высказывания телеведущей о рожающем быдле могут попадать под несколько правонарушений. Так, существует закон, предусматривающий административную ответственность за оскорбление общества и государства, а также 282 статья УК РФ — возбуждение ненависти или вражды по отношению к социальной группе. Жорин уверен, что после высказывания Володина может начаться проверка. «Высказывание спикера Госдумы может являться основанием для проверки и привлечения ее к ответственности. И реакция не заставит себя долго ждать», — считает он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей за слова о рожающем «быдле». Девушка раскритиковала предложение президента России Владимира Путина увеличить материнский капитал и выдавать его уже при рождении первенца, пишет агентство Nation News. По ее словам, это приведет к тому, что «быдло будет рожать ради денег», напоминает телеканал 360.