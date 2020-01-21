Спикер Госдумы пригрозил Водонаевой штрафом в 100 млн рублей за слова о рожающем быдле

Вячеслав Володин призывает наказать Алену Водонаеву за оскорбление граждан России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать на 100 млн рублей телеведущую и бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о рожающем «быдле».

«Она оскорбила народ Российской Федерации. Вот в этом случае — штраф 100 млн», — приводит агентство Regnum слова спикера. По мнению председателя нижней палаты, необходимо воспользоваться возможностями закона и наказать ведущую.

Ранее Водонаева на своей странице в Instagram раскритиковала предложение президента России Владимира Путина увеличить материнский капитал и выдавать его за рождение первого ребенка, пишет «Национальная служба новостей». По мнению телеведущей, это приведет к тому, что «быдло будет рожать ради денег», сообщает агентство Nation News. Слова звезды «Дома-2» подверглись повсеместной критике, после чего она пожаловалась на травлю.