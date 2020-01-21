Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов «пиндосовскими тварями»

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Работникам завода задолжали 16 миллионов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь судоремонтного завода №10 в городе Полярном Мурманской области Ольга Попова, входящего в состав объединенной судостроительной корпорации (ОСК), прокомментировала материал журналистов в оскорбительной форме. Ей не понравилась публикация издания «СеверПост» о том, что генерального директора предприятия Евгения Зудина привлекли к ответственности за долги по заработной плате.

«Вы чего же творите, твари пиндосовские? Вы хотя бы причину знаете, спросили? Зачем кому-то правда?», — написала Попова в комментарии под новостью в официальном паблике издания во «ВКонтакте». По ее словам, «СеверПост» могут спонсировать с Запада. В материале рассказывалось, что 600 сотрудникам завода задолжали 16 миллионов рублей зарплаты. Как сообщает издание, суд назначил Зудину заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Комментария от самой Ольги Поповой и официальных представителей ОСК на момент публикации новости «URA.RU» получить не удалось.

Пресс-секретаря Ольгу Попову рассердила публикация журналистов
ФОТО: скрин-шот с официальной страницы «СеверПост» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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