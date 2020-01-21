Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов «пиндосовскими тварями»

Пресс-секретарь судоремонтного завода №10 в городе Полярном Мурманской области Ольга Попова, входящего в состав объединенной судостроительной корпорации (ОСК), прокомментировала материал журналистов в оскорбительной форме. Ей не понравилась публикация издания «СеверПост» о том, что генерального директора предприятия Евгения Зудина привлекли к ответственности за долги по заработной плате.
«Вы чего же творите, твари пиндосовские? Вы хотя бы причину знаете, спросили? Зачем кому-то правда?», — написала Попова в комментарии под новостью в официальном паблике издания во «ВКонтакте». По ее словам, «СеверПост» могут спонсировать с Запада. В материале рассказывалось, что 600 сотрудникам завода задолжали 16 миллионов рублей зарплаты. Как сообщает издание, суд назначил Зудину заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Комментария от самой Ольги Поповой и официальных представителей ОСК на момент публикации новости «URA.RU» получить не удалось.