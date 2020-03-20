Новую набережную в Кургане затопит во время паводка

С набережной в апреле временно уберут лавочки, урны и качели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана опасаются, что нижняя часть отремонтированной в 2019 году набережной уйдет под воду. Это произойдет, если подтвердится прогноз на 2020 год, по которому уровень воды в Тоболе достигнет в городе 820 см. Об этом сообщил глава Кургана Андрей Потапов 20 марта в ходе выездного совещания.

«Уровень ожидается — восемь метров 20 см согласно данным Гидрометцентра. Мы прекрасно понимаем, что первая нижняя часть набережной уйдет под воду», — сказал Потапов. Он добавил, что в апреле нужно демонтировать лавочки, урны и качели, которые установлены на набережной.

Их уберут, чтобы эти объекты не пострадали во время возможного паводка. Демонтажем займется департамент развития городского хозяйства Кургана. «Это временный демонтаж. После паводка мы почистим набережную и снова их установим», — прокомментировали URA.RU слова Потапова в пресс-службе администрации Кургана.

В начале марта гидрологи сообщили, что уровень воды в Кургане по прогнозам превысит норму. Благоустройство участка набережной в Кургане от улицы Кирова до ЦПКиО начали в 2019 году. В этом году обновление набережной продолжат и построят набережные в трех других городах Зауралья.