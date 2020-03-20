В российских регионах начали развешивать баннеры о голосовании по поводу поправок в Конституцию РФ. На агитационных материалах, имеющий общий вид, отсутствует дата, несмотря на указ президента о назначении плебисцита на 22 апреля. По словам очевидцев, в некоторых городах, где баннеры были размещены несколько дней назад, дата голосования стирается растворителем.
Баннеры выполнены в едином стиле, утвержденном Центризбиркомом. Помимо логотипа (раскрытой Конституции с триколором) на них размещен слоган кампании: «Наша страна, наша Конституция, наше решение». Первоначальный вариант дизайна баннеров предполагал наличие даты под слоганом. Однако несколько дней назад брендбук обновили, подтвердили URA.RU в свердловском избиркоме.
«Были презентованы новые варианты логотипа без дат, исходя из того, что дата может быть перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией.
Поскольку никто не знает, как будут развиваться события, в регионах, возможно, принято решение размещать просто информацию о голосовании без даты», — объяснила советник главы избиркома Анастасия Анисимова, комментируя информацию о том, что с баннеров удаляется дата голосования.
Как писало URA.RU, 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. В тот же день, встречаясь с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, он отметил, что дата голосования может быть перенесена, если этого потребует эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан», — подчеркнул глава государства.