Новый министр назначен в правительстве Пермского края

Андрей Кокорев возглавил министерство ЖКХ Прикамья
Андрей Кокорев назначен министром жилищно-комунального хозяйства Пермского края. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Приказ о назначении Кокорева министром подписан 20 марта», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
В понедельник исполняющий обязанности министра ЖКХ Прикамья Александр Шицын был отправлен в отставку. Он станет помощником губернатора по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна.
Ранее Кокорев являлся министром тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Его место на этом посту может занять выходец из «Пермэнерго» Сергей Зуев.