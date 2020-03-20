20 марта 2020
19 марта 2020
18 марта 2020

Новый министр назначен в правительстве Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, правительство пермского края, табличка
Андрей Кокорев возглавил министерство ЖКХ ПрикамьяФото: Сергей Шадрин © URA.RU

Андрей Кокорев назначен министром жилищно-комунального хозяйства Пермского края. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Приказ о назначении Кокорева министром подписан 20 марта», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

В понедельник исполняющий обязанности министра ЖКХ Прикамья Александр Шицын был отправлен в отставку. Он станет помощником губернатора по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна.

Ранее Кокорев являлся министром тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Его место на этом посту может занять выходец из «Пермэнерго» Сергей Зуев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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