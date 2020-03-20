По факту гибели человека во время взрыва газа в Перми СКР возбудил уголовное дело
Следственный комитет России опубликовал видео из пермской квартиры, где 20 марта произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали три человека, еще один — погиб.
На кадрах, которые опубликовал СКР, видно, что в квартире частично разрушена межкомнатная кирпичная кладка, а стены жилища покрылись копотью. Видно, что спасатели разбирают образовавшиеся завалы, на месте также работают сотрудники Следственного комитета.
По факту гибели человека СКР возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Взрыв газа произошел около полудня в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на ул. Чернышевского, 3.