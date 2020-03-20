20 марта 2020
19 марта 2020
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СКР обнародовал кадры с места взрыва в жилом доме Перми. ВИДЕО

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
По факту гибели человека во время взрыва газа в Перми СКР возбудил уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России опубликовал видео из пермской квартиры, где 20 марта произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали три человека, еще один — погиб.

На кадрах, которые опубликовал СКР, видно, что в квартире частично разрушена межкомнатная кирпичная кладка, а стены жилища покрылись копотью. Видно, что спасатели разбирают образовавшиеся завалы, на месте также работают сотрудники Следственного комитета.

По факту гибели человека СКР возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Взрыв газа произошел около полудня в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на ул. Чернышевского, 3.

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© Служба новостей «URA.RU»
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