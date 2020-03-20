Из-за коронавируса госпитализированы родственники уральских туристов, вернувшихся из-за границы

Креков сообщил, что выявлены сотни человек, контактировавшие с заболевшими Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родственники шести свердловчан, у которых подтвердился диагноз коронавируса, госпитализированы в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Об этом сообщил на брифинге оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Говоря о последних пяти заболевших, чиновник отметил, что их выявление в каждом случае произошло благодаря системе мер, которая внедрена и действует на Среднем Урале. «Они все прибыли из-за рубежа семьями, все были взяты на контроль, — рассказал Креков. — Двое из них уже имели признаки ОРВИ, были госпитализированы, и у них в больнице обнаружили коронавирус. К сожалению, анализы дали положительный результат: коронавирус подтвержден».

Остальные трое входили в близкий круг общения первых двоих заболевших, однако сперва признаков заболевания не проявляли. «Они были поставлены на „домашний уче‚т, и у них уже в рамках этого был обнаружен коронавирус‘, — пояснил Креков.

Как отметил глав Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козлов, по каждому из имеющихся сегодня в Екатеринбурге шести случаев коронавируса все люди, контактировавшие с заболевшие, госпитализированы либо взяты под контроль.

Выяснилось, что с этими шестью больными связаны в общей сложности 760 человек. Все находятся под наблюдением.