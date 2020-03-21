Главный инфекционист Ставрополья с подозрением на коронавирус скрыла поездку в Европу и пришла на работу

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, полиция, конвой, судебное дело
Против Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело по двум статьямФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которая заразилась в Испании коронавирусом, скрыла свою поездку, чтобы избежать карантина. Как сообщает телеграм-канала Baza, за семь дней она контактировала с сотнями людей. Однако по данным РБК, их намного меньше.

«В процессе работы Санникова контактировала с группой из 13 иностранных студентов, а также с 11 работниками кафедры», — пишет издание. В основном заражённая Санникова проводила лекции и совещания, которые были посвящены борьбе с коронавирусом.

Несколько дней назад первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. После этого она была доставлена в больницу. Коллеги, с которыми работала Санникова, также изолированы от общества. Против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». По данному факту началась проверка.

Напомним, власти всех 85 регионов РФ приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день в России насчитывается 253 заболевших.

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-
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