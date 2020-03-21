Врач назвал симптомы тяжелой формы коронавируса

Тяжелая одышка является самым опасным признаком тяжелой формы коронавируса. Об этом рассказал главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Именно из-за этого и возникает одышка», — пишет RT. По словам Проценко, это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь.
В целом клиническая картина у заболевших коронавирусом схожа, но у некоторых высокая температура может падать сама или после приема препаратов, отмечает врач. Кроме того, как отмечает врач, молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляются.
Ранее URA. RU сообщало, одним из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с респираторными проявлениями, является нарушение пищеварения. Тошнота, рвота и головне боли также являются симптомами коронавируса.
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