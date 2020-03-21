Врач назвал симптомы тяжелой формы коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему гриппа. Челябинск, минздрав, градусник, здоровье, грипп, лечение, простуда, температура, болезнь, орви, карантин, инфекция, коронавирус
По словам Дениса Проценко, молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляютсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тяжелая одышка является самым опасным признаком тяжелой формы коронавируса. Об этом рассказал главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Именно из-за этого и возникает одышка», — пишет RT. По словам Проценко, это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь.

В целом клиническая картина у заболевших коронавирусом схожа, но у некоторых высокая температура может падать сама или после приема препаратов, отмечает врач. Кроме того, как отмечает врач, молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляются.

Ранее URA. RU сообщало, одним из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с респираторными проявлениями, является нарушение пищеварения. Тошнота, рвота и головне боли также являются симптомами коронавируса.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...