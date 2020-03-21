На фоне обвала рубля и пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться за необеспеченными кредитами. За последний месяц зафиксирован всплеск заявок на ссуды наличными и POS-кредиты, пишет РБК со ссылкой на крупные банки и бюро кредитных историй.
«Мы видим рост обращений, но какая будет конверсия заявки в кредит, сейчас сложно сказать», — заявил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, кредитные организации начали пользоваться новыми, более жесткими требованиями к оценке заемщиков.
Кроме того, в сегменте необеспеченного кредитования заметен рост активности не только у клиентов, но и банков, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Что касается новых заемщиков, как принято говорить, „с улицы“, то здесь банки придерживаются более консервативной политики», — сказал эксперт.
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова подчеркнула, что на политику кредитных организаций влияют ограничения Центробанка России. Она добавила, что сейчас банки ведут себя достаточно сдержано при выдаче потребительских кредитов.
Ранее сообщалось, ЦБ России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать выданные кредиты тем, кто сейчас оказался заражён коронавирусом. Кроме того, заёмщикам — при наличии у них официального подтверждения заражения — рекомендуется не назначать пени и штрафы, передает «