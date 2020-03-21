Власти ХМАО разыскивают авиапассажиров, летевших вместе с больным коронавирусом

Речь идет о 80 людях, которые летели в одном самолете с туристом из Европы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Второй случай заражения коронавирсом зарегистрирован в Сургуте. Мужчина вернулся из турне по Европе. Сейчас полиция и Роспотребнадзор ищет тех, кто летел с ним в одном самолете и просят людей самостоятельно обратиться к врачам. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

«Все, кто прилетел 16 марта из Москвы в Сургут, из аэропорта Внуково, рейсом UT253 просим обратиться в поликлинику по телефону. Сейчас полиция и сотрудники Роспотребнадзора не могут найти 80 человек, которых необходимо поместить под медицинское наблюдение», — добавила Соловьева.

Всего в самолете летели 133 человека, часть из которых удалось найти. Сам же пациент с лабораторно-подтвержденным случаем коронавируса находится в инфекционном боксе больницы под наблюдением врачей. По данным Роспотребнадзора, пациент не контактировал с тридцатилетней сургутянкой, которая является официально первой заболевшей югорчанкой, а значит сейчас речь идет о втором очаге заражения.

«Пациент отдыхал в Европе, в странах Евросоюза, путешествовал по Великобритании, Австрии, Германии и через Москву вернулся в Сургут. По прибытию, он почувствовал себя нездоровым, обратился в медорганизацию. В результате наличие коронавирссной инфекции подтвердилось», — резюмировала Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что первый случай коронавируса в ХМАО привезла тридцатилетняя туристка из Италии. Она сейчас также находится в больнице. По всей Югре отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, закрыты мечети, обсуждается вопрос с закрытием и остальных культовых учреждений.