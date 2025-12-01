Жители ХМАО бросились искать подработку перед Новым годом

Чаще всего подработку в ХМАО ищут работники из сферы спорта и бьюти-индустрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Югры активно начали искать дополнительный заработок. Почти половина трудоустроенных жителей региона планирует заняться подработкой в преддверии Нового года, сообщил портал для поиска работы HeadHunter.

«Каждый второй житель ХМАО (49%) не против в ближайшие три месяца найти себе подработку, из них 24% отметили, что определенно рассматривают дополнительную занятость, еще 25% — скорее рассматривают», — сообщили аналитики hh.ru. По словам экспертов, на фоне подготовки к новогодним праздникам интерес к подработке вырос на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Больше всего возможность дополнительного заработка привлекает работников сфер спорта и бьюти-индустрии (63%), домашнего и обслуживающего персонала (60%), медицины (57%), развлечений и медиа (56%), маркетинга и PR, а также стратегического консалтинга (по 55%). При этом уже имеют подработку лишь 3% жителей округа — это, как правило, фитнес-тренеры, представители индустрии красоты, медиа и домашнего сервиса. Не заинтересованы в подработке 40% респондентов, преимущественно специалисты из страхования, юридической сферы, автопрома, производства, добычи сырья и закупок.

