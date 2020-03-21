Экс-глава сети аптек рассказала, чем грозит самолечение по советам блогеров-провизоров

Прием лекарств должен осуществляться по назначению врача, а не рекомендации блогеров и аптекарей, говорит Ирина Булыгина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не стоит заниматься самолечением и пользоваться советами блогеров-фармацевтом в целях профилактики коронавируса и гриппа, иначе они станут невосприимчивы к ряду препаратов и не смогут вылечиться от более серьезных болезней. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина.

«Эта вакханалия [с самолечением] началась давно. Препараты, в том числе и антибиотики, должны отпускаться только по рецепту. В противном случае, когда начнется эпидемия не распиаренного коронавируса, а заболевания пострашнее, люди будут устойчивы к лекарствам, антибиотики не смогут им помочь», — заявила URA.RU Булыгина.

Блогеры, рассказывающие в социальных сетях о методах лечения и рекламирующие различные препараты, могут не иметь ни необходимого образования, ни реального опыта работы, а потому могут навредить людям своими советами, считает Булыгина. «Когда я училась на фармацевта, в СССР было только пять вузов, где давали высшее фармацевтическое образование. Сейчас такие факультеты открылись во многих вузах, так как аптек развелось множество. Но открыть — не значит учить. Возникают вопросы: какое заведение закончили эти блогеры, если закончили вообще? Есть ли у них опыт работы? Есть ли у них совесть? Есть ли реальное желание помочь людям, а не просто хайпануть?» — говорит Булыгина.

Эксперт призывает с осторожностью слушать не только блогеров, но и фармацевтов в аптеках. «Аптеки почти все частные, они нацелены на извлечение прибыли. Если посмотреть, как сейчас работают фармацевты, то это просто стыдно. Они пытаются навязать людям ненужные препараты, так как их поставили в такие условия — зарплата зависит от процента продаж», — отмечает в разговоре с URA.RU Булыгина.

Провизор со стажем напоминает, что прием любых препаратов должен проходить только по назначению врача, а самолечение может только навредить здоровью. «Мы всегда категорически против самолечения. У людей могут быть скрытые паталогии, при которых прием того или иного препарата недопустим. Это очень опасно», — заключила Булыгина.