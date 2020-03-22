Врач оценила эффективность водки в качестве антисептика

Водку нельзя использовать в качестве антисептика. Такое мнение высказала врач-дерматолог Марина Горностаева.
Медик отмечает, что для борьбы с бактериями необходим спиртовой антисептик, который нельзя заменить алкоголем. «Концентрация спирта в 40% в водке — этого мало, она должна быть не меньше 70%», — приводит слова Горностаевой «Говорит Москва».
Врач добавила, что теоретически можно приобрести спирт 90%, а затем развести его до нужной концентрации и добавить смягчающие вещества, чтобы не повредить себе руки. «Однако это, мягко говоря, бред», — считает медик.
Горностаева также предостерегла россиян от использования увлажняющих кремов после использования антисептика, поскольку это снижает его эффект. Эксперт подчеркнула, что в нынешней ситуации стоит оставить руки сухими, не задумываясь о вреде для кожи.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач РФГеннадий Онищенко дал россиянам совет, как обезопасить себя во время пандемии коронавируса, напоминает агентство Nation News.