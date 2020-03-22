Причиной аварии называются погодные условия (архивное фото)
На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области при столкновении двух автобусов пострадали около 15 человек, есть погибшие пассажиры.
«Пострадали порядка 15 человек, погибли два человека», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. При этом в ГИБДД сообщают о трех погибших.
Причиной ДТП называются погодные условия. Автобусы двигались в попутном направлении по маршруту Москва—Волгоград, разъехались по обочинам и один из них перевернулся, вылетев в кювет.
Ранее на трассе Екатеринбург—Пермь три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки.