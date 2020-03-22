21 марта 2020

Два автобуса столкнулись под Тамбовом. Погибли пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
Причиной аварии называются погодные условия (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области при столкновении двух автобусов пострадали около 15 человек, есть погибшие пассажиры.

«Пострадали порядка 15 человек, погибли два человека», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. При этом в ГИБДД сообщают о трех погибших.

Причиной ДТП называются погодные условия. Автобусы двигались в попутном направлении по маршруту Москва—Волгоград, разъехались по обочинам и один из них перевернулся, вылетев в кювет.

Ранее на трассе Екатеринбург—Пермь три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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