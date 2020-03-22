Шнуров поиздевался над патриархом Кириллом из-за молитвы против коронавируса

Музыкант и поэт Сергей Шнуров высмеял молитву о победе над коронавирусом, утвержденную патриархом Кириллом. Юмористическое стихотворение лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем Instagram.
«Ну теперь пройдёт зараза, слава богу, выдыхай. Нужно было делать сразу. Текст молитвы. Был бы хайп», — начал стихотворение Шнуров.
По мнению Шнурова, молитва поможет там, где бессильна медицина, а вековые традиции пригодятся там, где нет вакцины. Также артист и член «Партии роста» порекомендовал китайцам учить русский, и выразил предположение, что текст молитвы от коронавируса отправят в Италию и США.
В конце стихотворения Шнуров отметил, что вся Россия гордится появлением молитвы против COVID-19 и назвал ее «непосильным вкладом в здравоохранение».