Шнуров поиздевался над патриархом Кириллом из-за молитвы против коронавируса

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Пресс-конференция Сергея Шнурова в Екатеринбургской галереи современного искусства. Екатеринбург, шнуров сергей
Сергей Шнуров высмеял утверждение патриархом молитвы против коронавирусаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Музыкант и поэт Сергей Шнуров высмеял молитву о победе над коронавирусом, утвержденную патриархом Кириллом. Юмористическое стихотворение лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем Instagram.

«Ну теперь пройдёт зараза, слава богу, выдыхай. Нужно было делать сразу. Текст молитвы. Был бы хайп», — начал стихотворение Шнуров.

По мнению Шнурова, молитва поможет там, где бессильна медицина, а вековые традиции пригодятся там, где нет вакцины. Также артист и член «Партии роста» порекомендовал китайцам учить русский, и выразил предположение, что текст молитвы от коронавируса отправят в Италию и США.

В конце стихотворения Шнуров отметил, что вся Россия гордится появлением молитвы против COVID-19 и назвал ее «непосильным вкладом в здравоохранение».

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Ну теперь пройдёт зараза, Слава богу, выдыхай. Нужно было делать сразу Текст молитвы. Был бы хайп. Где бессильна медицина Есть спасение. Смысл таков, - Это вам,блин, не вакцина, Тут традиции веков. Есть у нас примеров куча В житиях отцов святых. Пусть китайцы русский учат, А не косят под крутых. Посреди смертельной битвы Не сбежишь теперь куда-то. Посылаем текст молитвы Мы в Италию и в Штаты. Мы гордимся всей Россией, Есть в сердцах горение. Это вклад наш непосильный В здравоохранение.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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